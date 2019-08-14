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لمناقشة أوضاع مصر والسودان.. بطريرك الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:08 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الكاردينال جبرائيل زوبير
كتب - سامح سلام
استقبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر صاحب النيافة الكاردينال جبرائيل زوبير.

وقال الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في بيان، الأربعاء، إن هذه الزيارة الودية تأتى فى إطار زيارة نيافته لمصر وتبادل الحوار حول أوضاع الكنيسة بمصر والأوضاع الحالية بالسودان.

ويرأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر القداس الاحتفالي لسيامة الأنبا دانيال لطفى إلى جانب الاحتفال باليوبيل الفضى للأنبا مكاريوس توفيق بالإسماعيلية.

ويقام الاحتفال يوم الخميس الخامس من سبتمبر المقبل، في العاشرة صباحا بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.

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