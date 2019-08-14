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بعثة الدعم الأممية تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجتمع الدولي إلى توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وكذلك الدعوة للامتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية أممية لإنهاء النزاع هناك.

وقالت البعثة الأممية ـ في بيان لها اليوم الأربعاء تم توزيعه في جنيف ـ إن طرفي النزاع في ليبيا كان ردهما إيجابيا في الالتزام بهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى، وانخفض مستوى العنف بشكل ملموس في منطقة طرابلس خلال هذه الهدنة، ولفتت إلى أنه برغم الانخفاض الملحوظ خلال فترة التهدئة إلا أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع انتهاكات للهدنة كما حدثت مناوشات في منطقة وادي الربيع وصلاح الدين علاوة على تواصل تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق مدينة مصراتة.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أنه أفيد أيضا في 12 أغسطس بوقوع مناوشات في منطقة الطويشة جنوب مطار طرابلس الدولي بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق المدينة في ذات اليوم، لافتة إلى أن القصف العشوائي للمناطق المدنية قد يشكل جريمة حرب.

ولفتت البعثة إلى أنه لم يتم احترام الهدنة في مرزق حيث استمرت أعمال العنف هناك؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 54 آخرين بجروح.

وذكرت البعثة أنها تلقت تقارير متواصلة عن إحراق المنازل وعمليات النهب وغير ذلك من الاعتداءات ذات الطابع الانتقامي.

وأفادت بأنه حتى 12 أغسطس أدت أعمال العنف المستمرة إلى نزوح نحو 5 آلاف شخص إلى وادي الطيبة ونحو 200 شخص إلى منطقة القطرون.

وأعربت عن استعدادها المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية.

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