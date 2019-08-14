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ثقافة

الفنون التشكيلية يطرح استمارة المشاركة في صالون الشباب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
طرح قطاع الفنون التشكيلية، استمارة المشاركة في صالون الشباب الدورة الـ 30، فى كل المجالات من تصوير، نحت، رسم، وخزف وجرافيك، والتجهيز فى الفراغ، والفنون الرقمية، والميديا.

ومن المقرر -بحسب بيان- أن يفتتح الصالون بقصر الفنون، يوم 30 نوفمبر 2019، وتظهر نتيجة الفرز الأول يوم 3 نوفمبر المقبل، ويبدأ تسليم الأعمال الفنية بدءًا من إعلان نتيجة الفرز الأول حتى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتعلن نتيجة الفرز الثانى يوم 19 نوفمبر، وبداية أعمال التجهيز فى الفراغ بقصر الفنون بداية من 4 نوفمبر لمدة 15 يوما.

وأكد القطاع أنه على جميع المشاركين سحب أعمالهم فور انتهاء الصالون وفى مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد العرض، وتنقل الأعمال بعد هذه الفترة للتخزين فى المخازن الرئيسية للقطاع ولمدة 15 يوما أخرى فقط، بعدها يسقط أى حق للفنان فى المطالبة بالأعمال حيث تؤول ملكيتها للقطاع ويحق له التصرف فيها وفقا لما يتراءى له.

وتنص الدورة الثلاثون للصالون، على أن قرارات لجنة الفرز والتحكيم نهائية وغير قابلة للمراجعة، كما يحق للجنة الفرز والاختيار استدعاء بعض الفنانين لمناقشتهم حول فلسفتهم أو لتوضيح بعض التفاصيل فى العمل، تكون الجوانب التنظيمية والتنسيق العام للعروض مسئولية اللجنة المنظمة للصالون مع الالتزام باللوائح والشروط المنظمة المسابقة والتى تم إعلانها للمشاركين.

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