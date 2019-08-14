استقبلت 50 ألف حاج.. عيادات البعثة الطبية تستأنف عملها في مكة والمدينة

استأنفت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج البالغ عددها 37 والكائنة بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، عملها منذ مساء أمس، الثلاثاء، بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث استقبلت حتى صباح اليوم، الأربعاء، 50344 حالة مرضية، وجرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 45109 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة في المدينة المنورة.





وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، في بيان اليوم، الأربعاء، دخول 160 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 117 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.





كما أكد محمد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.





في السياق ذاته، تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، اليوم، الأربعاء، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.





وقال الدكتور عمرو قنديل إن جميع العيادات تشهد إقبالًا كبيرًا تزامنًا مع انتهاء مناسك الحج، لافتًا إلى أن أغلب الحالات التي ترددت على العيادات كانت تعاني من إجهاد عام، وآلام في العضلات، ونزلات برد، والتهاب في الحلق، ونزلات شعبية، مؤكدًا أن جميع الحالات يتم مناظرتها وصرف العلاج اللازم لها.





وأضاف الملحق الطبي المشرف العام على البعثة الطبية للحج أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، ومؤكدًا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحًا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.



