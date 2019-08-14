بعد نجاحه في عيد الأضحى.. فيلم الفيل الأزرق 2 يتصدر تريند جوجل

يتصدر فيلم الفيل الازرق 2 تريند جوجل وذلك بعد تحقيقه إيرادات عالية منذ عرضه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى بأسبوعين.



وجاءت فكرة فيلم الفيل الازرق 2 بعد نجاح الجزء الأول والذى عرض فى عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.



فيلم الفيل الازرق 2 يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وشيرين رضا وتأليف احمد مراد واخراج مروان حامد.



فيلم الفيل الازرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسى الذى يتعرض لعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.