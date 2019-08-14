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فن

بعد نجاحه في عيد الأضحى.. فيلم الفيل الأزرق 2 يتصدر تريند جوجل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:18 م
فيلم الفيل الازرق
فيلم الفيل الازرق 2
أحمد إبراهيم
يتصدر فيلم الفيل الازرق 2 تريند جوجل وذلك بعد تحقيقه إيرادات عالية منذ عرضه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى بأسبوعين.

وجاءت فكرة فيلم الفيل الازرق 2 بعد نجاح الجزء الأول والذى عرض فى عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.

فيلم الفيل الازرق 2 يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وشيرين رضا وتأليف احمد مراد واخراج مروان حامد.

فيلم الفيل الازرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسى الذى يتعرض لعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.

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