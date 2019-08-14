توفر 163 فرصة عمل.. محافظ بني سويف: تمويل 129 مشروعا بـ15.6 مليون جنيه

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بأن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بلغ 129 مشروعا بقيمة 15 مليونا و674 ألف جنيه، والتي وفرت 163 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة المذكورة وصل إلى 149 طلبا، حيث تمت الموافقة على 129 طلبا منها.





وأكد المحافظ -بحسب بيان الأربعاء- ضرورة أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية ،فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات .





جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية ،حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة (الشباك الواحد) ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5%(عائد بسيط ومتناقص)لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية"في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.





من جهته أشار سامح ماهر مساعد مدير مشروعك ،إلى تكليفات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه .



