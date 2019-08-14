شاهد.. طائر يفسد بيان داعش باليمن ويشوش على مبايعة البغدادي

أفسد صوت طائر تصوير بيان لعناصر من تنظيم داعش في مكان مجهول بإحدى المدن اليمنية، بهدف تجديد البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.



وبث التنظيم فى نهاية شهر يوليو الماضي فيديو تجديد عناصر من التنظيم بيعتهم للبغدادي، لكنه لم يظهر حقيقة ما جرى خلال التصوير.



وأظهرت كواليس المقطع المسرب عنصرين من التنظيم يجلسان في البرية، وقام أحدهما بتلاوة بيان المبايعة، ليعلو فوق صوته صوت طائر، لم يظهر نوعه في المقطع، ما أفسد عملية التصوير مرارًا.



وينشط تنظيم داعش في بعض المناطق اليمنية، حيث يستقطب فكر التنظيم المتشدد عددًا من الشباب، لكن جهود التحالف العربي لمحاربته قلل من قوة شوكته في البلاد.



ونجحت قوات التحالف العربي أوائل يونيو الماضي في أسر أمير "داعش" الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر"، وعدد من قيادات التنظيم، في عملية عسكرية كان لها صدى كبير ضمن محاربة الإرهاب.