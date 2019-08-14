قائد الجيش الباكستاني : البلاد على استعداد للقيام بدورها بشأن قضية كشمير

قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال "قمرجاويد باجوا"، إن جيش بلاده على استعداد تام للاضطلاع بدوره بما يتماشى مع واجبه الوطني من أجل قضية كشمير.



وأضاف "باجوا" - في كلمته خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الباكستاني اليوم /الأربعاء/، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - : "أن الواقع في كشمير لم يتغير بواسطة ورقة غير قانونية في عام 1947 ولن يقوم أي شخص بذلك الآن أو في المستقبل".



وتابع قائلًا: "إن باكستان تقف دائمًا إلى جانب الكشميريين ضد طموحات الهيمنة من قبل الهند، وسوف تفعل دائمًا .. ولا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن كشمير".



وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة (370) من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم كشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.



وشددت الهند على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.