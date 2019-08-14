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تسببت فيها مركب سياحي .. إزالة بقعة سولار في نيل الأقصر .. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:14 م
إزالة بقعة سولار
إزالة بقعة سولار بنيل الاقصر
جمال صلاح الدين
قالت وزارة الموارد المائية والري ان أجهزة قطاع حماية نهر النيل ممثلة فى إدارة نيل الأقصر رصدت صباح اليوم بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 (وبطول 120 م وعرض 40م).

‎واضافت الوزارة انه تم على الفور التنسيق بشأن غلق محطة مياه الأقصر احترازيا.

وأشارت إلى أن إدارة نيل الأقصر ‎قامت بتمشيط المنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها وتبين انها بسبب تسرب كمية من السولار من إحدى المراكب السياحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‎يذكر أنه تم القضاء على آثار البقعة ولَم يتبق اَي آثار تلوث بالمجرى المائي حاليا و تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب وتم تشغيل المحطة بعد أن تمت السيطرة تماما على البقعة ومحو آثارها.
تسببت فيها مركب سياحي .. إزالة بقعة سولار في نيل الأقصر .. صور
تسببت فيها مركب سياحي .. إزالة بقعة سولار في نيل الأقصر .. صور
تسببت فيها مركب سياحي .. إزالة بقعة سولار في نيل الأقصر .. صور

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