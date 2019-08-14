حميات القليوبية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال حالات الإجهاد الحراري

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ومستشفيات الحميات لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد.



وأكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الاحتباس الحراري في ظل وجود الفرق الطبية المدربة من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مصابة.



إضافة إلى التنسيق من خلال الخط الساخن بالطوارئ بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها طبقا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.



وأهابت إدارة الحميات بالقليوبية بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة فى وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو إستخدام مظلة شمسية، إرتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع التزام التعليمات وتحت الإشراف الطبي مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.