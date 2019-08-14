بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبي عبر هذا الرابط

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، باستاد فودافون ارينا في تركيا ، خدمة يقدمها موقع صدى البلد إلى القراء لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبي.
خلال مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبي والتي ننقلها إلى القراء من خلال بث مباشر ، يسعى من خلاله فريق الفرعون محمد صلاح إلى افتتاح الموسم الجديد بلقب السوبر الأوروبي ومحاولة فوز ليفربول على غريمه تشيلسي في معركة السوبر الاوروبي اليوم، بينما على الجانب الآخر يحاول فريق تشيلسي تعويض موسمه الماضي، وتحقيق لقب قاري في افتتاحية الموسم الجديد.
ويدخل فريق ليفربول المباراة منتشيًا بفوز في اولى جولات الدوري الانجليزي على منافسه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كان لمحمد صلاح نصيب بهدف وصناعة آخر، بينما يأتي فريق تشيلسي من خسارة قوية على يد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد.
ويفقد ليفربول جهود حارسه البرازيلي اليسون بيكر، وذلك بعدما تعرض للاصابة في مواجهة نوريتش سيتي السابقة، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته للملاعب.
ويشارك ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح في تلك المسابقة باعتباره الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب منافسه توتنهام، بينما يشارك تشيلسي باعتباره الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الماضي.
يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي عبر هذا الرابط.. اضغط هنا
خلال مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبي والتي ننقلها إلى القراء من خلال بث مباشر ، يسعى من خلاله فريق الفرعون محمد صلاح إلى افتتاح الموسم الجديد بلقب السوبر الأوروبي ومحاولة فوز ليفربول على غريمه تشيلسي في معركة السوبر الاوروبي اليوم، بينما على الجانب الآخر يحاول فريق تشيلسي تعويض موسمه الماضي، وتحقيق لقب قاري في افتتاحية الموسم الجديد.
ويدخل فريق ليفربول المباراة منتشيًا بفوز في اولى جولات الدوري الانجليزي على منافسه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كان لمحمد صلاح نصيب بهدف وصناعة آخر، بينما يأتي فريق تشيلسي من خسارة قوية على يد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد.
ويفقد ليفربول جهود حارسه البرازيلي اليسون بيكر، وذلك بعدما تعرض للاصابة في مواجهة نوريتش سيتي السابقة، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته للملاعب.
ويشارك ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح في تلك المسابقة باعتباره الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب منافسه توتنهام، بينما يشارك تشيلسي باعتباره الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الماضي.
يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي عبر هذا الرابط.. اضغط هنا