مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل فض رابعة.. فيديو

أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدى بسيونى، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعترفت بدعمها للإرهاب عبر قياداتها، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان هددت بتنفيذ تفجيرات عديدة فى حالة عدم عودة محمد مرسي للحكم، وبالفعل تم تنفيذ بعضها.



وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إن يوم فض اعتصام رابعة بدأ بمناشدة من وزارة الداخلية للمعتصمين بالخروج السلمي الآمن من المكان، وبعد ذلك تم عمل تمركزات أمنية حول منطقة الاعتصام دون اى تدخل لضمان الخروج الآمن.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه تم قتل 6 رجال من الشرطة، وإصابة العديد منهم، مما دفع الشرطة للاشتباك، موضحًا أن جماعة الإخوان تتميز بالعنف والتخريب، وأغلقوا كوبرى أكتوبر.



وأردف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العنف انتشر فى عدة أماكن من قبل جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن مصر خسرت كثيرًا خلال فترة حكم الإخوان أهمها فقدان الأرواح واستشهاد الكثيرين، وإغلاق المصانع، وتفجير أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، مؤكدًا أن مصر دفعت ضريبة كبيرة من أجل تحقيق انتصارها على الإرهاب.