بعد إتاحة صلاة العيد بلغة الإشارة.. قومي المرأة يوجه رسالة لمحافظ بنى سويف

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بتعاون المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والجهات التنفيذية بالمحافظة لإنجاح مبادرة "بنى سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة" الذي أتاح مؤخرا ولأول مرة صلاة عيد الاضحى المبارك بلغة الإشارة في 8 ساحات كبرى بمدينة بنى سويف ومدن المحافظة المختلفة من خلال توفير مترجمي لغة اشارة.



وأكدت النائبة الدكتور هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" التي أطلقها المجلس داخل محافظة بنى سويف من خلال لجنة المرأة ذات الاعاقة وفرع المجلس ببنى سويف وبالشراكة مع محافظة بنى سويف واسرة المنتصرين بمطرانية ببا والفشن نجحت مؤخرا في اتاحة معظم المنشآت الحكومية وعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية للأشخاص ذوى الاعاقة بمدن ببا والفشن وسمسطا ، كما نجحت في اتاحة عدد كبير من دور العبادة بانحاء المراكز الثلاث بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالمحافظة والجهات المعنية .



واوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن المبادرة تسير وفق جدولها الزمنى المحدد ويعمل فريق تنفيذها باقصى طاقاته فى ان تصبح المحافظة اول محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى محافظات مصر وعلى مستوى المنطقة العربية من خلال اتاحة كل المبانى الحكومية والخدمات العامة بمختلف قراها ومدنها لكافة انواع الاعاقات .



يذكر ان مبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الاعاقة اطلقها المجلس القومى للمرأة فى 2018 عام الاشخاص ذوى الاعاقة وتم اطلاقها بعدد من المحافظات المختلفة من بينها سوهاج والدقهلية فضلا عن بنى سويف وجارى الاعداد لإطلاقها في عدد من المحافظات الاخرى وتستهدف تيسير الحياة على الاشخاص ذوى الاعاقة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة واتاحة دور العبادة والاتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفى مجالات العمل والتوظيف رفع الوعي.