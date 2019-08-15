عضو اقتصادية البرلمان: هناك تباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب أمريكا

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصدام الذي يحدث بين أمريكا والصين سوف يحدث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي ككل.





وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الميزان التجاري بين أمريكا والصين يصب في مصلحة الصين، وقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب على السلع الصينية سينتج عنه ارتفاع كبير في سعر السلع الصينية في أمريكا وتضرر كثير من الشركات.



