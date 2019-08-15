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برلمان

عضو اقتصادية البرلمان: هناك تباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب أمريكا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:22 ص
ترامب
ترامب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصدام الذي يحدث بين أمريكا والصين سوف يحدث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الميزان التجاري بين أمريكا والصين يصب في مصلحة الصين، وقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب على السلع الصينية سينتج عنه ارتفاع كبير في سعر السلع الصينية في أمريكا وتضرر كثير من الشركات.

وتابع النائب سمير البطيخي أن تضرر الشركات من ارتفاع أسعار السلع الصينية في أمريكا سيجعل أصحاب الأعمال تتجه لبحث طرق أخرى لتجنب هذا الضرر الكبير، ما يجعلها تعزف عن الاستثمار بالبورصة، والاتجاه للملاذ الآمن "الذهب"، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.

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