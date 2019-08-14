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رياضة

ستيفاني فرابار حكم السوبر الأوروبي: لست خائفة من إدارة مباراة ليفربول وتشيلسي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:25 م
الفرنسية ستيفاني
الفرنسية ستيفاني فرابار
أ ش أ
قالت الفرنسية ستيفاني فرابار، حكم مواجهة السوبر الأوروبي المقرر إقامتها بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بشيكتاش بارك"، إنها لا تخشى إدارة اللقاء كأول سيدة في التاريخ تحكم مباراة كرة قدم أوروبية كبيرة للرجال.

وأضافت ستيفاني فرابار، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الحكام النساء يتدربن لكثير من الوقت، لذلك فنحن لا يكون لدينا الرهبة لأن لدينا استعداد بصفة دائمة لجميع المباريات".

وأشارت ستيفاني فرابار (35 عاما) إلى أنها أصبحت مشهورة حاليا بجميع أنحاء العالم، لافتة أيضا إلى أنها أدارت لقاءات في الدوري الفرنسي "ليج 1" لذلك فهي تعلم المشاعر والعواطف وكيفية إدارة هذه المباريات والتدرب تحضيرا لمثل هذه المناسبات.

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