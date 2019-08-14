قبل تدويرها لحوم مفرومة .. ضبط 3 أطنان أحشاء ودهون فاسدة بالسويس

تمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس .
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) - بإدارة ثلاجة تبريد (بدون ترخيص ) بمنطقة محل إقامتها ، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من (أحشاء ودهن ) الذبائح مجهولة المصدر ، تمهيدًا لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافها وأمكن ضبط المذكورة ، وكمية كبيرة من (أحشاء ودهون الذبائح) مُجمدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بلغ إجماليها (3,5) ثلاثة ونصف طن ، وبمواجهتها إعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) - بإدارة ثلاجة تبريد (بدون ترخيص ) بمنطقة محل إقامتها ، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من (أحشاء ودهن ) الذبائح مجهولة المصدر ، تمهيدًا لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافها وأمكن ضبط المذكورة ، وكمية كبيرة من (أحشاء ودهون الذبائح) مُجمدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بلغ إجماليها (3,5) ثلاثة ونصف طن ، وبمواجهتها إعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.