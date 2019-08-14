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حوادث

قبل تدويرها لحوم مفرومة .. ضبط 3 أطنان أحشاء ودهون فاسدة بالسويس

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:15 م
صورة أرشيفية - لحوم
صورة أرشيفية - لحوم
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس .

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) - بإدارة ثلاجة تبريد (بدون ترخيص ) بمنطقة محل إقامتها ، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من (أحشاء ودهن ) الذبائح مجهولة المصدر ، تمهيدًا لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافها وأمكن ضبط المذكورة ، وكمية كبيرة من (أحشاء ودهون الذبائح) مُجمدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بلغ إجماليها (3,5) ثلاثة ونصف طن ، وبمواجهتها إعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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