قبل تدويرها لحوم مفرومة .. ضبط 3 أطنان أحشاء ودهون فاسدة بالسويس

تمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس .



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) - بإدارة ثلاجة تبريد (بدون ترخيص ) بمنطقة محل إقامتها ، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من (أحشاء ودهن ) الذبائح مجهولة المصدر ، تمهيدًا لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافها وأمكن ضبط المذكورة ، وكمية كبيرة من (أحشاء ودهون الذبائح) مُجمدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بلغ إجماليها (3,5) ثلاثة ونصف طن ، وبمواجهتها إعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.