عمدة المدينة عزباء .. حيلة غريبة استخدمتها امرأة لجذب الانتباه

أثارت عمدة بلدة كولنبورج الواقعة بولاية بافاريا الألمانية، الجدل بين المواطنين بسبب إعلان قامت بنشره في إحدى المجلات الألمانية تعلن عن حاجة بلدتها الصغيرة لطبيب.



يستخدم البعض طرق غريبة للفت الانتباه، خاصة أن عين الإنسان تبحث دائما عن كل ما هو مختلف، فقامت عمدة مدينة كولنبورج الألمانية بنشر إعلان في المجلة تعلن فيه عن حاجة بلدتها لطبيب يمكنه التأقلم مع ظروف المعيشة هناك.



وقامت بوضع بعض البهارات على الإعلان وأضافت جملة "عمدة البلدة عزباء".



كما توقعت السيدة؛ أثارت تلك الجملة الجدل في ألمانيا بعد نشر الإعلان، وبالفعل بادر عدد كبير من الأطباء بتقديم أوراقهم للسفر لتلك البلدة الصغيرة.



جدير بالذكر أن العمدة البالغة من العمر 45 عاما عزباء بالفعل، ولكن أكدت أنها أرادت إضفاء بعض الفكاهة على الخبر للفت الانتباه، مؤكدة أنه كان هناك 260 إعلانا فكان لابد أن يكون إعلانها متميزا.