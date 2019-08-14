ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمدة المدينة عزباء .. حيلة غريبة استخدمتها امرأة لجذب الانتباه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:33 م
عمدة المدينة
عمدة المدينة
مريم صليب
أثارت عمدة بلدة كولنبورج الواقعة بولاية بافاريا الألمانية، الجدل بين المواطنين بسبب إعلان قامت بنشره في إحدى المجلات الألمانية تعلن عن حاجة بلدتها الصغيرة لطبيب.

يستخدم البعض طرق غريبة للفت الانتباه، خاصة أن عين الإنسان تبحث دائما عن كل ما هو مختلف، فقامت عمدة مدينة كولنبورج الألمانية بنشر إعلان في المجلة تعلن فيه عن حاجة بلدتها لطبيب يمكنه التأقلم مع ظروف المعيشة هناك.

وقامت بوضع بعض البهارات على الإعلان وأضافت جملة "عمدة البلدة عزباء".

كما توقعت السيدة؛ أثارت تلك الجملة الجدل في ألمانيا بعد نشر الإعلان، وبالفعل بادر عدد كبير من الأطباء بتقديم أوراقهم للسفر لتلك البلدة الصغيرة.

جدير بالذكر أن العمدة البالغة من العمر 45 عاما عزباء بالفعل، ولكن أكدت أنها أرادت إضفاء بعض الفكاهة على الخبر للفت الانتباه، مؤكدة أنه كان هناك 260 إعلانا فكان لابد أن يكون إعلانها متميزا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد أهمية علاقات مصر وأمريكا في مواجهة تحديات المنطقة..أبرز ما جاء في صحف الإمارات

ترشيحاتنا

تحرش 5 فتيات.. تفاصيل خطف كويتي لـ 5 هنديات

وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

الجونة 2019 .. التجربة الأهلاوية تكتمل بنجاح

الأغلبية تصدم الملاك.. إلى أين يتجه البرلمان في تعديلاته على قانون الإيجار القديم؟

أغرب استخدامات للمشروبات الغازية .. التخلص من الصدأ أبرزها

سيد عبد الحفيظ يعلنها: مؤمن زكريا خارج حساباتنا.. والطبيب الألماني يحدد موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو

كفاية مايوهات.. منة فضالى فى مرمى نيران النقد بـ كب مثير .. شاهد

جمال غامض.. شاهد شيرين رضا في أحدث ظهور لها