أحدث حصيلة لـ ضحايا إعصار ليكيما في الصين 56 شخصا و14 مفقودا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما"، وهو التاسع الذي يضرب الصين هذا العام، لتصل إلى 56 ضحية و14 مفقودا في مقاطعتين بشرقي البلاد.



وذكر سلطات مقاطعتي تشجيانغ وشاندونغ شرقي الصين – في بيان اليوم الأربعاء - أن الإعصار ليكيما تسبب كذلك في خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 51 مليار يوان (2ر7 مليار دولار).



وفي سياق منفصل، ذكرت سلطات السكك الحديدية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أن عددا غير معروف من الأشخاص فقدوا إثر انهيار صخري حدث مساء اليوم "بالتوقيت المحلي لبكين" في قطاع من سكة حديد "تشنغدو-كونمينغ" بمحافظة قانلوه في المقاطعة، فيما تتم حاليا أعمال إنقاذ هناك.