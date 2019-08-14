تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة شمال سوريا في إطار تأسيس المنطقة الآمنة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا، في إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.



يأتي ذلك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكي - الذي وصل إلى أنقرة قبل يومين - إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، في ولاية أورفا في شمال شرقي تركيا.



وكان الجانبان الأمريكي والتركي، توصلا إلى اتفاق بعد مفاوضات حول ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" شمال سوريا، حيث أن واشنطن تقدر عمق المنطقة ما بين 5 إلى 14 كيلومترا، بينما تصر تركيا على أن تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا، كما يختلف الجانبان بشأن مصير القوات الكردية في المنطقة.