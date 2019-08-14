البورصة المصرية اليوم 14 أغسطس 2019.. ارتفاع جماعي و4 مليارات جنيه قيمة التداول

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 نتيجة إقبال المؤسسات المصرية والمستثمرين العرب على شراء الأسهم القيادية والمتوسطة.



وسجل إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة نحو 4 مليارات جنيه من خلال كمية تداول 214 مليونورقة مالية بتنفيذ 27122 عملية.



ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.5% نقطة مسجلا 14180.4 نقطة.



وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.7% نقطة مسجلا مستوى 530.8 نقطة.



وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 1.9% نقطة مسجلا 1404.23 نقطة.