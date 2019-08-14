وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور

عقد محمد فاروق حماد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعا موسعا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومديرى الإدارات التعليمة العشر والإدارات النوعية بالمديرية .



وجاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل المديرية ، لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2019/2020 م .



وبدأ الاجتماع بالتأكيد على استعداد المدارس والاستراحات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٧ / ٨ /٢٠١٩ . وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ورفع تقرير يومي بسير الامتحان.



وتناول الاجتماع مناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020 م.

كما أكد " وكيل الوزارة على الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس في موعد أقصاه 01/09/2019 واستغلال جميع الفراغات في المدارس للعمل كفصول دراسية مع الحفاظ على غرف الأنشطة

والتنبيه على التوجيهات الفنية بتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 والتأكيد على سد العجز بجميع المدارس وكذلك الانتهاء من حصر العجز والزيادة علي مستوى الادارات التعليمية العشر ، وبالنسبة للمدارس المنشأة حديثا والمقرر دخولها الخدمة في العام الدراسي 2019 /2020 يراعي توفير أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومراعاة ذلك عند حساب العجز والزيادة .



كما تم التأكيد علي ضرورة مراجعة كافة مكونات البينية التكنولوجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية والتأكد من صلاحيتها وابلاغ المرحلة والتطوير التكنولوجى بتقرير صلاحية موقف أعطال هذه الأجهزة .



وفي ختام الاجتماع أكد " حماد " علي ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الأمن والسلامة والتنبيه مشددا بمراجعة موقف الأمن والسلامة بجميع المدارس والتأكيد على عدم وجود أي تشوينات أو رواكد خشبية.





كما شدد "حماد" علي الانتهاء من جميع التكليفات الصادرة من المديرية للإدارات التعليمية وخصوصا ادارات خدمة المواطنين بحسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة للإدارة من خدمة المواطنين ومجلس الوزراء والمحافظة والوزارة.