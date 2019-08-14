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محافظات

تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:08 م
تشييع جنازة
تشييع جنازة
شيّعت اليوم جنازة المغفور له الكاتب الصحفى محمد الفل، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مكتب جريدة الجمهورية بمحافظة الفيوم وعضو نقابة الصحفيين، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وتوفي الفقيد بعد صراع طويل مع المرض، أدخل على إثره أحد المستشفيات. 

الفقيد متزوج من السيدة صباح عبد الرحمن، مدير عام العلاقات العامة بجامعة الفيوم سابقًا، ومراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

الفقيد له 3 أبناء هم المقدم عبد الرحمن الفل الضابط بمديرية أمن الفيوم وشقيقتيه نورا وفاطمة.

ويتقدم الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير "صدى البلد" وفريق العمل بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته.
تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم
تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم
تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم
تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم
تشييع جنازة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مدير مكتب الفيوم

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