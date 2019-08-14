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محافظات

محافظ بني سويف: مصر الخير وفرت لحوما للأسر الأكثر احتياجا في 100 قرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:13 م
لحوم
لحوم
محمد عبد الحليم
أشاد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بحجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير في تنمية المجتمع السويفي بشكل عام ، وبصفة خاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال عيد الأضحي المبارك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بـ 100 قرية .

مثمنا قيام المؤسسة بذبح وتوزيع لحوم 155 عجلا خلال 4 أيام العيد ، وذلك بجانب مساهمات باقي الجمعيات الأهلية التي ضربت أروع الأمثلة في المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة للحكومة التي لا تدخر جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ، تنفيذا للتوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كافة الجوانب ، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأبدى المحافظ تقديره للفتة الطيبة التي قامت بها المؤسسة من تخصيص لحوم 8 عجول لتوزيعها على عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية الست ، بجانب عمال مشروع النظافة بالمدينة العاصمة ، لما يمثله ذلك من دعم معنوي وتحفيز لهم على مزيد من العمل ، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة شاملة لدعم منظومة النظافة بكافة مكوناتها في مقدمتها العمال الذين يمثلون وقود المنظومة والمحرك الأساسي لإرتقاء بمستواها .

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير جهود مؤسسة مصر الخير فرع بني سويف ، والذي عرضته الأستاذة حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ، والتي أوضحت أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال عيد الأضحي ضمن التعاون المستمر مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، حيث يدفع بجهودهم ويحفزهم ويأمر بكافة التسهيلات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر الذي لم يتوان في تقديم كل التسهيلات لتوسيع نشاط المؤسسة بالمحافظة .

وقال الدرباشي إن مؤسسة مصر خير تملك أجندة مساهمات مجتمعية متعددة ومتنوعة تشمل كافة جوانب حياة المواطن ، منها هذه المساعدات والمساهمات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المواسم والأعياد ، مؤكدة على هناك مشاركة واسعة أيضا من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة في منظومة عمل متكاتفة ، حيث بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في توفير لحوم الأضاحي في هذا العيد إلى 64 جمعية أهلية بجانب المؤسسة .

وأضافت الدرباشي أن محافظ بني سويف أعطى تعليماته لمديرية التضامن لإختيار القرى والأسر عن طريق أبحاث اجتماعية ميدانية ، وأيضا تعليماته لمديرية الطب البيطري لتوفير أماكن الذبح والكشف الطبي على الأضحيات، فضلا عن توجيهاته لرؤساء المدن والقرى لتسهيل عملية التوزيع ، وذلك في منظومة عمل متكاملة ساعدت على توفير المزيد من المساهمات للأسر السويفية في القرى الأكثر احتياجا.

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