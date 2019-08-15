ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو عندك مناسبة قريبة.. 5 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:31 ص
تبييض الأسنان
تبييض الأسنان
مريم صليب
بالطبع نريد جميعنا الظهور بمظهر لائق في كل المناسبات والتألق مع مراعاة الاهتمام بالتفاصيل كتجميل الوجه والشفايف وتبييض الأسنان. 

نشر موقع "lolwot" طرقًا منزلية بسيطة لتبييض الأسنان، وتعطي نتيجة فعالة في وقت سريع دون اللجوء لعيادات تجميل الأسنان ودفع مبالغ طائلة. 

ملح الطعام

من أسهل وأرخص الوسائل التي يمكن من خلالها إزالة الطبقة الصفراء التي تتكون على الأسنان. 

البرتقال

يمكنك فرك قشر البرتقال على أسنانك باستمرار لمدة أسبوعين وستشعر بتحسن كبير. 

الليمون

احتفظ بقشر الليمون بعد عصرها وقم بفركها جيدا على أسنانك وسوف تتحسن تدريجيا. 

التفاح

تناول ثمرة تفاح 3 مرات يوميا مع الاستمرار ستتحسن أسنانك ونحتفظ بلونها الأبيض الطبيعي. 

الفحم الطبى

قم بفرك حفنة من الفحم في أسنانك مرتين في اليوم بالاستمرار يمكنك الحصول على نتيجة رائعة بعد شهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أقل من دقيقة.. تبيض الأسنان بـ 3 طرق طبيعية مجربة

في دقيقتين.. طريقة سحرية لـ تبييض الأسنان

تبييض الاسنان المنزلى.. 4 طرق سحرية تعطى نتائج مذهلة .. أبرزها القوالب

ترشيحاتنا

كلمة السر اتلتيكو مدريد.. بطل دورى الأبطال يحصد السوبر الاوروبى إلا فى 3 حالات

لو عربيتك عطلت في أي وقت اتصل على أرقام الإغاثة المرورية

بـ كاش مايوه قصير.. انغام تبهر الجمهور بـ اطلالة مثيرة وغير متوقعة.. شاهد

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

احمد فلوكس ينشر أغنية عمرو دياب بحبه.. والجمهور: يا ريت ترجع لـ هنا شيحة

بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور