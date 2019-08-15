لو عندك مناسبة قريبة.. 5 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بالطبع نريد جميعنا الظهور بمظهر لائق في كل المناسبات والتألق مع مراعاة الاهتمام بالتفاصيل كتجميل الوجه والشفايف وتبييض الأسنان.

نشر موقع "lolwot" طرقًا منزلية بسيطة لتبييض الأسنان، وتعطي نتيجة فعالة في وقت سريع دون اللجوء لعيادات تجميل الأسنان ودفع مبالغ طائلة.

من أسهل وأرخص الوسائل التي يمكن من خلالها إزالة الطبقة الصفراء التي تتكون على الأسنان.





البرتقال





يمكنك فرك قشر البرتقال على أسنانك باستمرار لمدة أسبوعين وستشعر بتحسن كبير.





الليمون





احتفظ بقشر الليمون بعد عصرها وقم بفركها جيدا على أسنانك وسوف تتحسن تدريجيا.





التفاح





تناول ثمرة تفاح 3 مرات يوميا مع الاستمرار ستتحسن أسنانك ونحتفظ بلونها الأبيض الطبيعي.





الفحم الطبى



