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أخبار العالم

روسيا تشدد من قواعد اتصال علمائها بالمنظمات الأجنبية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:22 م
صدى البلد
أ ش أ
شددت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، من قواعد الاتصال بين العلماء الروس والمنظمات الدولية الأجنبية؛ على خلفية تزايد نشاط الاستخبارات الأجنبية.

وذكر الموقع الالكتروني الروسي "لينتا. رو" اليوم الأربعاء أن قرار الوزارة بهذا الشأن يؤكد أن عقد العلماء الروس لقاءات مع المنظمات الأجنبية يعتبر أمرا غير مسموح به إلا بإذن الرئاسة.

وطلبت الوزارة من المنظمات العلمية الروسية إبلاغها بمثل هذه اللقاءات قبل موعد عقدها بخمسة أيام وألا يقل عدد المشاركين في اللقاء الواحد من الجانب الروسي عن شخصين.

وألزمت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية المشاركين الروس في مثل هذه اللقاءات بتقديم تقارير عقب انتهائها، تتضمن محتويات الحوار وترفق بها نسخ من جوازات السفر الخاصة بالمشاركين الأجانب.

وتعليقا على هذا الأمر، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه يتعين أن يكون العلماء الروس يقظين خاصة في ظل استمرار التجسس الصناعي العلمي. وقال: "يجب أن يكون العلماء الروس ملتزمين باليقظة؛ خاصة وأن أجهزة المخابرات الأجنبية هي الأخرى في حالة يقظة".

وأضاف :"عملية التجسس تظل جارية ضد علمائنا على مدار 24 ساعة يوميا و7 أيام أسبوعيا وخاصة ضد العلماء الشباب"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه يتعين علي العلماء الروس تقييد أنفسهم بالقواعد الصارمة لأن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى نتيجة سيئة.

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