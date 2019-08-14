في حملة بالغربية.. مصادرة طن دقيق بلدي مدعم ولحوم فاسدة ومواد غذائية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم، طن دقيق بلدي مدعم، و105 كيلو جرامات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و150 عبوة مواد غذائية غير صالحة قبل بيعها للجمهور علي مستوي قري ومراكز المحافظة.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 16 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، وقضية عرض لحوم مكشوفة، وقضية عدم إعلان عن سعر، و5 قضايا لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.



وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيق في الوقائع المشار إليها.