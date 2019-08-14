في مجازر الغربية.. ذبح أكثر من 1150 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

صرح محافظ الغربية المهندس هشام السعيد بأنه تم ذبح أكثر من 1150 أضحية بمجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن مجازر المحافظة البالغ عددها 20 مجزرا عبارة عن 8 مجازر عمومية و12 نقطة ذبح تعمل على فترتين خلال أيام العيد بداية من الساعة 7.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً .



وقد يمتد العمل ما بعد هذا الوقت حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.