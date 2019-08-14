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محافظات

في مجازر الغربية.. ذبح أكثر من 1150 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:25 م
مجزر
مجزر
أ ش أ
صرح محافظ الغربية المهندس هشام السعيد بأنه تم ذبح أكثر من 1150 أضحية بمجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن مجازر المحافظة البالغ عددها 20 مجزرا عبارة عن 8 مجازر عمومية و12 نقطة ذبح تعمل على فترتين خلال أيام العيد بداية من الساعة 7.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً .

وقد يمتد العمل ما بعد هذا الوقت حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

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