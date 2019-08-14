محاضرة لسفارة مصر في بلجراد عن ملامح الحضارة المصرية فى صربيا

نظمت سفارة مصر لدى صربيا، بالتعاون مع مركز الثقافة العربية في بلجراد، محاضرة بعنوان "ملامح الحضارة المصرية فى صربيا: من المتاحف إلى الجداريات"، ألقتها الدكتورة "فيرا فاسيليفيتش" أستاذة علوم المصريات بكلية الآثار بجامعة بلجراد، وذلك بمركز "ستاري جراد"، أحد أهم مركز الشباب في صربيا.



وقال سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" أن المحاضرة استعرضت أمثلة محددة على التأثر بحضارة مصر القديمة في إبداعات الفنون الجميلة والتصميمات المعمارية وسائر أشكال الفنون الشعبية الصربية بشكل عام، وفى العاصمة "بلجراد" بشكل خاص.



ونوهت المحاضٍرة بأن التأثر بحضارة مصر القديمة امتد إلى الحقبة العربية، حيث صورت رسومات بعض أشهر الفنانين المستشرقين الصرب "باجا يوفانوفيتش" و"ماندر فاسيتش" عددًا من أبرز مواقع التراث المعمارى الإسلامي في القاهرة. أما بالنسبة للتأثير المعمارى، فقد كانت "المسلة" هي أبرز الأمثلة فى العديد من المباني القديمة المشيدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.



كما تناولت المحاضرة أمثلة للعديد من الجداريات الحديثة التي تعكس التأثير المتبادل بين الشباب في البلدين.



ونوه "الجويلى" بأن المحاضرة نتج عنها أفكار ملموسة للمتابعة، أبرزها تنظيم جولات سياحية في بلجراد تركز على جوانب تأثير حضارة مصر على العمارة والفنون الجميلة، وأيضًا تطوير دليل لتلك الأمثلة يتم عرضه خلال مشاركة مصر كضيف شرف في معرض بلجراد للكتاب في أكتوبر المقبل.