مهلة 60 يوما.. روحاني يهدد بتقليص جديد لالتزامات إيران في الاتفاق النووي

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني إعلانه أن إيران ستستمر في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في نهاية المهلة الثانية.



وأكد روحاني أن إيران ستبدأ فى المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات، وستمنح أطراف الاتفاق الأخرى فرصة ستين يوما.



وأوضح روحاني أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي، وأن هذا الأمر وصمة عار تاريخية على جبينها، ولا يعتبر هذا نصرا لواشنطن مطلقا، بل هزيمة.



وأضاف روحاني: "من دواعي الفخر أننا بقينا ملتزمين بعهدنا وتوقيعنا".



وقال الرئيس الإيراني أنهم (الأمريكيون) مارسوا ضغوطهم الأخيرة ولم تكن فعالة، متابعا بالقول إن الولايات المتحدة هزمت في الحرب السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.



وشدد روحاني على أن إيران ستواصل مسارها بجدية، مؤكدا أنها مستعدة لسياسة التعاون، شريطة أن يكون الجانب الآخر ملتزما بها.



وأشار إلى أن سياسة طهران الخارجية نشطة، متحدثا عن إجراء مباحثات ومفاوضات مع دول الجوار وباقي دول العالم لتعزيز العلاقات أكثر من أي وقت مضى.