لحظات رومانسية بين السا باتاكي وزوجها في عيد ميلاده.. شاهد





نشرت عارضة الأزياء والممثلة الاسبانية إلسا باتاكي مجموعة من الصور علي حساب انستجرام الخاص بها احتفالا بعيد ميلاد زوجها كريس هيمسورث الــ 36.وعلقت عارضة الأزياء إلسا باتاكي قائلة " كل عام و انت بخير للشخص المفضل لدي وزوجي وشريكي ووالدي المفضل، انا فخورة جدا بك، لا تتوقف عن جعلي سعيدة."وجاءت التعليقات كما يلي: "اجمل زوجين" و "الثنائي المفضل لدي" و " يا لها من صور جميلة".يذكر ان إلسا باتاكي بطلة فيلم fast and furious 8 الذي حقق نجاحا وايردادات عالية جدا.