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خطف نظري في الجولة الأولى.. أسطورة آرسنال يعبر عن اعجابه بأداء تريزيجيه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:21 م
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
أشاد أيان رايت أسطورة نادي آرسنال، بالأداء المميز الذي ظهر به النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في نادي استون فيلا في أول مباراة رسمية له مع فريقه أمام توتنهام، ضم منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال رايت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تريزيجيه جناح أستون فيلا هو اللاعب الذي جذب نظري في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: " تريزيجيه لعب أمام توتنهام دون خوف، أعتقد أنه سيكون له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن تريزيجيه انضم إلى أستون فيلا خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، قادما من قاسم باشا التركي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8 ملايين يورو.

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