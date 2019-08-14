راجع القاهرة .. خالد سليم يكشف عن مشاريعه الجديدة

كشف الفنان خالد سليم عن مشاريعه الفنية المقبلة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.



وغرد على حسابه بموقع تويتر قائلًا : "راجع القاهرة وباستعد للحفلات القادمة ان شاء الله.. ومتشوق جدًا اني أقابل أحبابي وجمهوري العزيز في حفلة أوبرا دمنهور ١٦-٨ وحفلة مكتبة الاسكندرية ١٩-٨ " .



ويحيى النجم خالد سليم حفلا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بأوبرا دمنهور، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها أستاذ الهوى، بلاش الملامة، بنسى الهموم، خد الجميل، سيد سيدى، ولا ليلة ولا يوم، خمس دقايق وغيرها إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربي التي اشتهر بأدائها.



من ناحية أخرى يشارك خالد سليم في مسلسل بلا دليل من بطولته، وكل من "درة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة".

