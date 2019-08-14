منظمات حقوقية ترصد مصداقية أمريكا من الحفاظ على أمن وسلامة منطقة الخليج

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية الخليجية والدولية عن اهتمامها بتصريح وزير خارجية أمريكا مايك ‎بومبيو وقوله إن الساعة تدق وإن "الوقت المتبقي قبل انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته ‎الأمم المتحدة على ‎إيران ينقضي، وحظر سفر قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سلیمانی ينتهي، وحثه لحلفاء وشركاء امريكا على زيادة الضغط على ‎النظام الإيراني حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.



وقالت المنظمات انها تراقب مصداقية وشفافية تصريح الوزير الامريكي وصدق موقف الادارة الامريكية من التزامها الدولي بامن الخليج والمنطقة ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان وحماية طرق الملاحة والتجارة العالمية!



وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كل من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لايف)، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، جمعية كرامة لحقوق الانسان (البحرين).

