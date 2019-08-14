محافظ الدقهلية: رفع 780 طن قمامة بـ 3 مراكز خلال يومين

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على تكثيف حملات النظافة اليومية وإزالة المخلفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف مراكز المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات وتشديده على رفع مستوى النظافة خاصة في المواسم والاعياد والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.



ففي مركز السنبلاوين قام المحاسب السيد صبح رئيس المركز بمتابعة خروج معدات الحملة الميكانيكية وتوزيعها للعمل في مجال النظافة العامة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وأعمال النظافة ورفع القمامة من أحياء المدينة ومداخلها ورفع 300 طن قمامة 125 للمدينة و175 للقرى التابعة للوحدات المحلية بنطاق المركز ، وأعمال نظافة بحى عزبة صقر ومساكن عزبة صقر واستعدال أعمدة كهرباء واعمال صرف صحي بالمنطقه، اعمال نظافة ورفع اتربة ناعمة بشارع صلاح سالم بالتنسيق مع بعض الوحدات المحلية شملت طوخ الأقلام ،الحصاينة ،طنبول ، واعمال نظافة بموقف المنصورة، ري الأشجار بالنافورة امام بنك مصر ، استقبال عدد من المواطنين لحل مشاكلهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية.



وفي مركز بلقاس قام اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس بمتابعة رفع القمامة من نطاق الوحدة المحليه وتم رفع 280 طنا خلال اليومين الماضيين ، كما أكد على تكثيف أعمال رفع القمامة بمختلف أنحاء المدينة وقراها ورفع كفاءة الحدائق والميادين ورفع 23 طن قمامة من نطاق الشوامي وقريه الكردود والسماحية ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بقلابشو ، واستكمال أعمال الرصف بمدينه بلقاس وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتيه بالشارع ،ومتابعة أعمال الإنارة العامة بالمدينة بصيانة وتصليح عداد عزبه هجرس وصيانة عداد المجلس.



ومن جانبه أكد المتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا على تكثيف أعمال رفع القمامة من الشوارع الرئيسية بمدينة اجا وتم نقل 200 طن لمصنع تدوير القمامة كما تم رفع الاتربة من جانب بلدورات كوبرى اجا العلوى والتنبيه على جميع الوحدات الواقعة على الطريق السريع برفع الاتربة من جانب البلدورات والقضاء على تجمعات القمامة ورفع جميع المخلفات .



وأكد رؤساء المراكز أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية شدد على ضرورة استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وإزالة الاشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة.