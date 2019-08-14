ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو يوسف ينشر صورة جديدة من فيلم ولاد رزق 2.. والجماهير: كلكم تجننوا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة، عبر إنستجرام، من فيلم ولاد رزق 2.

وعلق عمرو يوسف: "مين شاف الفيلم؟ ومين لسه ماشافش؟ واللي شاف شايف ايه؟ واللي ما شافش هيشوف امتى؟، وكفايه كده شوفانات بقى".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

" فيلم تحفة وكلكو تجننو"، "الله ينور والله تسلم ايديكم على العمل الأكثر من رائع ده"، "الفيلم حلو جدا".

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من "عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة عادل، باسم سمرة، نسرين أمين، يسرا، ماجد المصري، أصالة، محمد لطفي، سيد رجب، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. آصالة تخوض تجربة التمثيل

شاهد.. بوستر ألبوم آصالة الجديد فى قربك

أصالة تحيي حفلا غنائيا في عمان .. الخميس

التصنيف العمري يمنع هؤلاء من مشاهدة ولاد رزق 2

أصالة تحتفل بـ عيد ميلاد عبد المجيد عبد الله على طريقتها الخاصة

شاهد.. أحمد عز وعمرو يوسف في كواليس ولاد رزق 2

ترشيحاتنا

هروب أم حقيقة.. أبرز تصريحات رئيس نادي الزمالك عن المدرب الجديد وأسباب ضياع الدوري

نجم الأهلي ينضم لـ إنبي على سبيل الإعارة

عدوية يغازل اسعاد يونس .. وصاحبة السعادة ترد: يا حبيبي وحشتني

هل الزواج المحدد بمدة حرام شرعا؟.. فيديو

بعد واقعة البكيني.. منة فضالى تثير الجدل مجددا بصورة أخرى.. والجمهور: كده كتير

تعرف على كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو