عمرو يوسف ينشر صورة جديدة من فيلم ولاد رزق 2.. والجماهير: كلكم تجننوا

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة، عبر إنستجرام، من فيلم ولاد رزق 2.



وعلق عمرو يوسف: "مين شاف الفيلم؟ ومين لسه ماشافش؟ واللي شاف شايف ايه؟ واللي ما شافش هيشوف امتى؟، وكفايه كده شوفانات بقى".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت تعليقاتهم كالآتي:



" فيلم تحفة وكلكو تجننو"، "الله ينور والله تسلم ايديكم على العمل الأكثر من رائع ده"، "الفيلم حلو جدا".



ويشارك في بطولة الفيلم، كل من "عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة عادل، باسم سمرة، نسرين أمين، يسرا، ماجد المصري، أصالة، محمد لطفي، سيد رجب، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.