انخفاض ملحوظ.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار السلع خلال عيد الأضحى

مع انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت بعض السلع الغذائية انخفاضًا ملحوظًا في سعر المنتجات كما توقع بعض البائعين استمرارية انخفاض الأسعار مع اقتراب أيام العيد.





ورصد "صدى البلد" تقريرًا حول تأثير اقتراب موعد عيد الأضحي علي أسعار السلع في الأسواق.





في البداية ،أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه توافرت الأضاحي بأسعار منخفضة عن العام الماضي فكيلو لحم البقري قائم بـ 52 جنيهًا والجاموسي متوفر بـ42 جنيهًا والماعز والضأن بـ60 جنيهًا .





وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات خاصة أنه وصل كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك لـ 25 جنيهًا بدل 35 جنيهًا العام الماضي ، وذلك بناءا علي الجهود التي قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية.





وأوضح نقيب الفلاحين أن جميع الخضروات والفاكهة أصبحت في متناول الجميع حيث انخفضت بنسبة كبيرة حتي أصبح التجار يتذمروا من شدة انخفاض الأسعار بعدما كان المواطن يشكو مرارا من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار.





وأشار إلي أنه كانت أسعار السلع الأعوام الماضية ترتفع قبل موسم العيد ولكن هذا العيد مختلف بانخفاض الأسعار وأصبح الانخفاض واقع نعيش فيه .





وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن تراجع أسعار الدواجن أمر طبيعي مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك حيث يتجه المواطنون لشراء اللحوم، لاسيما أننا نشهد هذا الموسم انخفاضًا كبيرًا في أسعار اللحوم الحمراء.. مما يُنبئ بمزيد من تراجع في أسعار الدواجن.





ولفت إلي أن انخفاض أسعار الدواجن ووصول الكيلو في المزرعة لـ22 جنيهًا طبيعي في موسم الأضاحي مع انخفاض مستلزمات إنتاج الدواجن وخاصة العلف الذي يمثل 70% من التكلفة وتراجع سعر طن العلف إلي 6300 بعد أن وصل في الأيام الماضية إلي 7000 جنيه تقريبًا.





وأضاف أبوصدام أن زراعة الدواجن انتعشت في هذه الأيام وحققت الإنتاجية السنوية ما يزيد على المليار ونصف المليار طائر وضاقت الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك لأقل من 5%.



