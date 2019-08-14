فصل التيار الكهربي عن 5 قرى في الوادي الجديد غدا

قال رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي الطماوى، إنه سيتم يوم غد الخميس فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى بمركز الخارجة لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكافة الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه القرى.



وأضاف الطماوي - في تصريح اليوم - أن القرى التي سيتم فصل التيار عنها هي: (بورسعيد وبولاق والجزائر وصنعاء وفلسطين).



واشار إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.