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محافظات

فصل التيار الكهربي عن 5 قرى في الوادي الجديد غدا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:14 م
كهرباء
كهرباء
أ ش أ
قال رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي الطماوى، إنه سيتم يوم غد الخميس فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى بمركز الخارجة لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكافة الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه القرى.

وأضاف الطماوي - في تصريح اليوم - أن القرى التي سيتم فصل التيار عنها هي: (بورسعيد وبولاق والجزائر وصنعاء وفلسطين).

واشار إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

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