مفيهوش ألفاظ بشعة .. أحمد داود يشجع فتاة على دخول ولاد رزق 2

فوجئ الفنان أحمد داود بمتابعة تكشف له عن تخوفها من مشاهدة الجزء الثاني من ولاد رزق خوفًا من الألفاظ الخارجة.



وغردت قائلة :" أنا عارفة إنك ممثل ممتاز لكن الحقيقة مش ممكن أدخل الفيلم لأن سمعت إن فيه ألفاظ بشعة".



ليرد عليها أحمد داود قائلًا : "مفيهوش ألفاظ بشعة ولا حاجة ولو انت اكبر من ١٢ سنة ادخلي وعلي ضمانتي".



ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم لأرقام كبيرة بعدما وصلت إجمالى إيراداته إلى 28 مليون جنيه خلال 5 أيام.



"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.



ويشارك بالفيلم أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

