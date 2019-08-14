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فن

قصر السينما يستضيف المخرج أمير رمسيس الأحد المقبل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:12 م
امير رمسيس
امير رمسيس
سمر سعد
يستضيف قصر السينما يوم الأحد الموافق 18/8/2019 فى تمام الثامنة مساء المخرج امير رمسيس وذلك ضمن برنامج تجربتى مع السينما، ويعقب الندوة عرض فيلم بتوقيت القاهرة يدير الندوة الفنان تامر عبد المنعم .

وتدور احداث الفيلم فى اطار اجتماعى حول زيارة الفنانة المعتزلة (ليلى السماحي) زميلها الممثل (سامح كمال) في منزله وتطلب منه شيء غريب، وينفرد (سلمى) و(وائل) بأنفسهما للمرة الأولى في شقة أحد الأصدقاء، ويسافر (يحيى) المصاب بالزهايمر إلى القاهرة، للبحث عن صاحبة الصورة التي يحملها في جيبه برفقة تاجر مخدرات وجده في الطريق.

والفيلم آخر أعمال نور الشريف وشاركه البطولة ميرفت امين وسمير صبرى وايتن عامر والاخراج لأمير رمسيس.

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