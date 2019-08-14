شاهد.. كريستيانو رونالدو ينشر صورة جديدة مع ابنه

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الايطالى صورة جديدة له مع نجله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلق كريستيانو رونالدو " الاستمتاع بالمنظر مع عائلتى".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير.. وجاءت التعليقات كالآتى:



بحبك اوووى ـــ حقا منظر جميل أستمتع به



ويذكر ان كريستيانو رونالدو أنهى الموسم الكروى بالفوز بالدورى الايطالى مع فريقه يوفنتوس.