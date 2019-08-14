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رياضة

شاهد.. كريستيانو رونالدو ينشر صورة جديدة مع ابنه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الايطالى صورة جديدة له مع نجله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق كريستيانو رونالدو " الاستمتاع بالمنظر مع عائلتى". 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير.. وجاءت التعليقات كالآتى:

بحبك اوووى ـــ حقا منظر جميل أستمتع به

ويذكر ان كريستيانو رونالدو أنهى الموسم الكروى بالفوز بالدورى الايطالى مع فريقه يوفنتوس.

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