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حوادث

ضبط سيارة محملة بـ22 طن سولار تمت سرقتها من خط بترول سوهاج

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:40 م
صدى البلد
خالد رياض
تمكن ضباط مباحث طما بسوهاج من ضبط سيارة نقل محملة بـ 22 طن سولار تمت سرقتها من خط السولار الواصل من أسيوط إلى سوهاج بقرية أم دومة مركز طما.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقي إخطارا بتمكن ضباط مركز شرطة طما من ضبط السيارة رقم ق ف ب 7951 نقل أثناء تواجدها بالمنطقة الزراعية بناحية قرية أم دومة دائرة المركز بجوار الخط الناقل للمواد البترولية من أسيوط إلى سوهاج.

تبين أن السيارة محملة بـ 22 طنا من السولار مسروقة من خط المواد البترولية حيث تتم عملية السحب باستخدام مضخة، وتم التحفظ على السيارة والمتهمين.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

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