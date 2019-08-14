مصرع عاملين صعقا بالكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى.



وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية والذي طلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بوفاة عاملي كهرباء صعقا بالتيار في أثناء حفرهما في الشارع بقرية قرقشندة بدائرة المركز.



وانتقل على الفور المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز وتبين مصرع كل من "م. ج " و"ع. ح " عاملين.



وبإجراء التحريات تبين أنهما يعملان لصالح مقاول خاص وقاما بالحفر في الأرض بواسطة حفار لإصلاح عطل كهربائي في منزل أحد المواطنين فقطعا كابلا كهربائيا ما أدى إلى صعقهما ولقيا مصرعهما في الحال.