شاهد.. إيبارشية البحيرة تختتم الدورة المتخصصة لتدريب خدام ذوي الإعاقة

اختتمت ايبارشية البحيرة، الحلقة المتميزة من الدورة التدريبية المتخصصة بمعهد مارمرقس الثقافي لتدريب خدام ومدرسى ذوي الإعاقة بكنيسة مارمرقس الأثرية برشيد تحت عنوان "إدارة وتنظيم مراكز ذوى الإعاقة بين الخدمة الكنسية والمجتمع".



حاضر في التدريب نخبة من أساتذة الجامعات وبعض من مسئولى ومديرى المراكز بالإسكندرية، وبلغ عدد الحضور 50 خمسين من الشباب والشابات من خمسة عشر ايبارشية.



وألقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي محاضرة عن خبرات في علم الإدارة الكنسية، كما استعرض أيضا العشرة مبادئ للخدمة كما تم التقاط الصور التذكارية وتوزيعها كما تم أيضا توزيع كتابين من إنتاج المعهد بالكنيسة بعنوان "الإعاقة حب وخدمة".



وكانت الدورة بإشراف وتنفيذ القمص لوقا اسعد عوض راعى كنيسة مارمرقس برشيد والدكتور نصيف فهمى منقريوس.