هل يجوز الدعاء بأن يرزقني الله بشخص وهو خاطب ؟.. على جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال يقول صاحبه "هل علي شيء لو دعوت الله بأن يرزقني بشخص وهو خاطب؟".





وقال الدكتور على جمعة ، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، "ادعى ميجراش حاجة لأن مشروع الخطبة هذا ربما يكمل وربما لا يكمل".



