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ديني

هل يجوز الدعاء بأن يرزقني الله بشخص وهو خاطب ؟.. على جمعة يرد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:59 ص
الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال يقول صاحبه "هل علي شيء لو دعوت الله بأن يرزقني بشخص وهو خاطب؟".

وقال الدكتور على جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، "ادعى ميجراش حاجة لأن مشروع الخطبة هذا ربما يكمل وربما لا يكمل".

وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه جاءت امرأة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبني أبو دُجانه ومعاوية فأقبل من؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق أى أرزاقه ضيقة، وأما أبو دجانة فلا يضع العصا عن عاتقه أى أنه يسافر كثيرًا فسيغيب عليكِ كثيرًا فتزوجي بأسامة، فادعي الله أن يرزقه بالهداية لكِ.

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