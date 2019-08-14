اختناق فلسطينيين بالغاز في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، وأصيب خلالها عدد منهم بحالات اختناق.



وفي سياق آخر ، أفاد الناشط إبراهيم عوض الله بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل رويسات جنوب شرق الولجة، وصورت طريقا زراعيا شق قبل فترة وهو قيد الإنشاء إلى جانب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، قبل أن ينسحبوا من القرية.



يشار إلى أن قرية الولجة تتعرض على مدار اليوم لاقتحامات متكررة، عدا عن اخطارات بوقف بناء بحق العديد من المنازل، لأطماع استيطانية.

