طرق للوقاية من تآكل الاسنان الأمامية.. أبرز أسباب حدوثها

قال الدكتور باسم سمير،استشاري طب الاسنان، عضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن تآكل الأسنان يتسبب في مظهر مزعج، ويشير إلى وجود مشكلة في صحتها، ولذلك يجب الاهتمام ومعرفة أسباب تآكلها وكذلك طرق العلاج.



وأوضح سمير، أن الأسنان المرآه الخاصة بالوجه، وكلما كانت أكثر بياضًا كلما أصبح الوجه أكثر جمالًا، ويحرص البعض على الاعتناء بها والوجه ويعطيها اهتماما كبيرا، للظهور بوجه حسن، وكذلك تفاديا للإصابة بالعديد من الأضرار والآلام.



وأضاف سمير، إلى أن هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسنان الأمامية، وتتمثل في احتكاكها ببعضها، "السطح الخارجي للأسنان"، وحكها ببعض، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يقومون بهذه العادة دون أن يدركوا مخاطرها، كما يمكن أن يحدث هذا أثناء النوم.



وأكد أن غسل الأسنان بحدة مع استخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية يمكن أن يسبب تآكلها، منوها بأن البعض يلجأ لاستخدام الأسنان في كسر شىء صلب سواء أطعمة أو غيرها، وهذا أيضا يتسبب في ضعفها وتآكلها.



وأشار سمير، إلى أن من لديهم مشكلات في الهضم ويحدث لهم ارتجاع في الفم هم أكثر عرضة لتآكل الأسنان، حيث إن الحامض المعدي الذي يعود إلى الفم يؤثر على صحة الأسنان.