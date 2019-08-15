ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجة قوية تطيح بـ 20 شخصا ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:15 ص
موجة قوية تطيح بـ
موجة قوية تطيح بـ 20 شخصا
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو صادمًا، يظهر موجة قوية أطاحت بـ 20 شخصًا دفعة واحدة، بينما كانوا يستعدون لالتقاط صور تذكارية معًا.

تعود التفاصيل عندما صدمت موجة عملاقة يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار عشرات الأشخاص كانوا يقفون على صخرة شهيرة بحديقة سيدني الوطنية الملكية.

فأطاحت الموجة بالأشخاص وطرحتعم أرضًا جميعًا، بينما صور سائح المشهد الصادم بكاميرا هاتفه المحمول وشنره على الإنترنت.

يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفرة عملاقة تبتلع سيارة بالكامل.. فيديو

على حدود كوريا الشمالية.. إصابة 44 شخصا في حمام سباحة.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب تتويج ليفربول بالسوبر.. جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

حكم زيارة الحائض المسجد النبوى وقبر الرسول.. الإفتاء تحسم الجدل

صدمة.. فيسبوك ليست الوحيدة.. شركات أخرى تستمع إلى رسائلك الصوتية

نشرة اخبار البرلمان.. تفاصيل 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الإيجار القديم.. 15% ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة حول عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن

بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد

بسبب باسورد الموبايل.. خلاف زوجي بين مصريين يتحول لكارثة في الكويت.. والشرطة تتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور