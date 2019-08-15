موجة قوية تطيح بـ 20 شخصا ..فيديو

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو صادمًا، يظهر موجة قوية أطاحت بـ 20 شخصًا دفعة واحدة، بينما كانوا يستعدون لالتقاط صور تذكارية معًا.



تعود التفاصيل عندما صدمت موجة عملاقة يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار عشرات الأشخاص كانوا يقفون على صخرة شهيرة بحديقة سيدني الوطنية الملكية.



فأطاحت الموجة بالأشخاص وطرحتعم أرضًا جميعًا، بينما صور سائح المشهد الصادم بكاميرا هاتفه المحمول وشنره على الإنترنت.



يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية.



