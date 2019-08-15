تابع مواضيعك المفضلة.. تويتر يضيف ميزات جديدة طال انتظارها

يقدم موقع «تويتر» اليوم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين متابعة المواضيع التي تثير اهتماماتهم، ما يتيح لهم رؤية تغريدات حول مواضيع يختارونها وفقًا لجدول زمني محدد، فعندما تقوم بتفعيل الميزة، ستتمكن من متابعة كل ما يهمك مثل أخبار (الفرق الرياضية، المشاهير، والبرامج التلفزيونية) إضافة إلى مجموعة مختارة من التغريدات التي تدور حولها.





وقالت الشركة إن المواضيع سيتم تنسيقها بواسطة تويتر، عن طريق تحديد التغريدات الفردية من خلال إشراف آلي، حيث كشف روب بيشوب -مدير منتجات Twitter- "في الوقت الحالي، يمكن فقط متابعة الاهتمامات المتعلقة بالرياضة، ويتم الآن اختبار الميزة على Android".





وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود Twitter لمساعدة المستخدمين في العثور على مواضيعهم المفضلة على الموقع دون الحاجة لمعرفة الحسابات التي يجب متابعتها، في السابق سمحت لحظات تويتر أو "Moments" للناس بمتابعة الأحداث مثل جوائز الأوسكار أو لعبة رياضية ما، لكن الآن من المتوقع أن تلك الميزة الجديدة يتفتح أبوابًا لانضمام مستخدمين جدد.





وتضيف تويتر أيضًا ميزة «كتم المواضيع» وفقًا لموقع ذا فيرج التقني، فمثًلا إذا كنت تتابع مسلسلًا تليفزيونيًا ولا ترغب في معرفة رأي الجمهور أو شخص ما "يحرقلك الحلقة الأخيرة"، فيمكنك إخفاء التغريدات مؤقتًا حتى تستمتع به دون إزعاج.





ويتم تجربة الميزة الجديدة بحذر شديد من تويتر، حيث تخشى المنصة أن تتسبب في أي نتائج مسيئة لا ترغب بها، مثل تشجيع التعصب أو الغضب خلال موضوع معين مثل الرياضة حيث ستسمح الميزة باستقطاب جمهور كبير بسهولة لكل موضوع، أو أن يتم استخدام الميزة من قبل بعض الجهات في التحريض ونشر أفكار معينة.



