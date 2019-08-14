المالكي: قطر استخدمت سنة العراق حطبا في مشروعها الطائفي

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجه انتقادات حادة للسياسة القطرية، في معرض رده على وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني.



وقال المالكي في بيان حول تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن التهميش الذي تعرض له السنة في العراق في عهد حكومته، "الحقيقة لم يتعرض أي مكون من مكونات المجتمع العراقي للتهميش لا سابقا ولا حاليا ولا حتى مستقبلا وبما فيهم مكونات المدن التي تعرضت لهجوم تنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف: "للأسف الشديد أن قطاعا من المكون السني تعرض لمخاطر سياسية قادتها قطر والتي أرادتهم حطبا في مشروعها الطائفي وأوهامها التوسعية عبر تدخلاتها في شئون العراق وسوريا ودول أخرى".



وأشار المالكي إلى أن "قطر شجعت على الاٍرهاب ودعمته، وساعدت على التمرد أينما يحصل سواء في العراق أو سوريا، وعملت على تشكيل الخلايا الإرهابية والمجاميع المسلحة لإسقاط النظامين العراقي والسوري تنفيذا لتدخلاتها التوسعية".



وأوضح أن من "ضللتهم قطر أدركوا أنهم أصحاب بلد أكبر من أن تلعب بورقتهم الدوحة، وأنهم مضوا في الاتجاه المتعارض مع انتمائهم الوطني والذي أرادتهم قطر أن ينفصلوا عن وحدتهم الوطنية".



وأكد أن "الدوحة تتصور أنها دولة عظمى في المنطقة وتريد تغيير الأنظمة ومعادلات الاستقرار والحكم في دول كبيرة في الشرق الأوسط حتى أخذتها هذه السياسات والأوهام إلى العزلة والخلاف مع كل الدول العربية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي".