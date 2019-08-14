محمود الدفراوى: ايرادات افلام العيد تقترب من 75 مليون جنيه

قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام ارتفعت وحققت خلال اسبوع عيد الاضحى المبارك نحو 75 مليون جنيه.
وتنافس حاليًا في السينما 5 أفلام هي :
وتنافس حاليًا في السينما 5 أفلام هي :
– خيال ماته لاحمد حلمى ومنة شلبى
-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى
- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.
-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان
- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز
-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى
- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.
-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان
- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز