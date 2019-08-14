محمود الدفراوى: ايرادات افلام العيد تقترب من 75 مليون جنيه





– خيال ماته لاحمد حلمى ومنة شلبى



-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى



- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.



-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان



- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز

قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام ارتفعت وحققت خلال اسبوع عيد الاضحى المبارك نحو 75 مليون جنيه.