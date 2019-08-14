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محمود الدفراوى: ايرادات افلام العيد تقترب من 75 مليون جنيه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:32 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام ارتفعت وحققت خلال اسبوع عيد الاضحى المبارك نحو 75 مليون جنيه.

وتنافس حاليًا في السينما 5 أفلام هي : 

– خيال ماته لاحمد حلمى ومنة شلبى

-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى

- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.

-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان

- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز

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